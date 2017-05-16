Клан бобров построил плотину, которая затопила село Куяново в Татарстане

В Татарстане появились бобры-строители-затопленники. Умелые бобры-строители соорудили плотину, которая затопила Татарстанское село Куяново.

Про затопленность деревни в Татарстане стало известно из интернета. Местные жители могут передвигаться по улицам только на лодке, вода оказалась повсюду, во дворах ,в погребах с запасами еды. Затоплен даже въезд в деревню. Грызуны соорудили плотину, та повлекла разлив, на русле реки Брустанка, которая находится за два километра от деревни. Предотвратить дальнейшее распространение воды, можно только если разломать плотину. Самостоятельно такого делать нельзя, ведь от этого зависит популяция бобров. Первоначально следует получить добро от госкомитета РТ по биологическим ресурсам. Позже регуляцией численности грызунов займутся охотхозяйство района.