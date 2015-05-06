В Балашихе скончалась трехлетняя девочка, избитая отчимом

В Балашихе умерла 3-летняя девочка, которую, по предварительным данным, избил отчим. Отмечается, что девочка умерла в среду, 17 января.

Несмотря на все обвинения, соседи отзываются об отчиме девочки, как о хорошем человеке. Они отмечают, что девочка любила мужчину и никогда его не боялась. Стоит отметить, что трехлетний ребенок скончался в больнице, куда после избиения ее доставили медики.

Напомним, 15 января в Центральную районную больницу Балашихи доставили трехлетнюю девочку с множественными травмами головы, живота и грудной клетки. Следователи подозревают, что ее избил отчим, однако сам мужчина отмечает, что девочка ударилась сама. По некоторым данным, в день избиения девочки отчим находился под воздействием наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело, ведется следствие.