В Башкирии пропала 15-летняя школьница, предположительно, девочку похитили

В Башкирии 16 января пропала 15-летняя Кристина Озманян. Отмечается, что девочку могли похитить из-за конфликта взрослых для того, чтобы насильно выдать замуж.

Как сообщается, в селе Кушкаренково по пути домой пропала 15-летняя школьница. Родственники пропавшей сообщили, что она возвращалась из школы домой, однако так и не дошла. Подруги Кристины рассказали, что ее затащили в какую-то битую белую машину и уехали. Позднее удалось найти машину, однако ни девочки, ни похитителей в ней не было.

Родители Кристины выдвинули предположение, что Кристину похитили из-за конфликта взрослых. В этом они подозревают соседей, по словам родственников девочки, это маргинальные люди, они могли похитить Кристину для того, чтобы выдать ее замуж. По предположениям, пропавшую могут удерживать на съемной квартире в Уфе.

Также родители оставили в полиции приметы девочки, как оказалось, она невысокого роста и среднего телосложения, волосы русые. В момент пропажи на ней была надета школьная форма и красная куртка, также девочка имела при себе черную кожаную сумку.