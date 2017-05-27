МВД накажут водителей за употребление алкоголя после ДТП

Федеральный орган исполнительной власти - МВД планирует внести поправки в УК РФ, для лишения не трезвых водителей каких либо возможностей уйти от ответственности за распитие алкогольных напитков до и во время вождения, особенно если это произошло до или после ДТП.

Лица, которые стали виновниками ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, часто прибегают к хитрейшему методу: распитие спиртных напитков, прямо на глазах у правоохранительных органов. Соответственно, доказать что водитель был не трезв, никакой возможности не предоставляется. Благодаря этому был приянт новый закон, согласно которому запрещается распитие алкоголя после ДТП или остановки сотрудником ГИБДД транспортного средства.

За нарушение предусмотрен штраф в размере 30000 рублей и изъятие прав от полутора до двух лет. Для некоторых водителей такое изложение закона также приемлемо, тем самым помогая избежать уголовную статью или повторную поимку в состоянии алкогольного опьянения. О способах всех исправлений в законе, пока нигде не уведомляется.