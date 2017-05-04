В Екатеринбурге пьяный мужчина выбросил кота с 13-го этажа

В Екатеринбурге правоохранители задержали живодера, который сбросил своего кота, мешавшего спать, с 13-го этажа. В результате происшествия животное погибло.

Как стало известно, в доме на улице Павла Шаманова в Екатеринбурге мужчина выбросил кота с 13-го этажа, в результате чего животное погибло. По горячим следам удалось установить личность живодера, им оказался 38-летний житель этого дома.

Как он рассказал полиции, в тот день он распивал алкогольные напитки со своим другом. После он лег спать, когда внезапно посреди ночи его разбудили коты, проживающие вместе с ним. Мужчина уточнил, что всего у него было два кота, белый по кличке Сема и черный Симба. Коты начали драться, мужчина разозлился, схватил самого агрессивного кота и вышвырнул с балкона, животное погибло.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, по закону, за жестокое обращение с животными ему грозит до трех лет тюремного заключения.