В Башкирии напали на депутата, избили и прострелили ему руку

В Башкирии в Нефтекамске около 10 человек напали на депутата районного совета Ильдуса Шамсиярова. Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами и сотрясением головного мозга.

В телефонном режиме депутат пояснил, что это были армяне, он со своими сотрудниками наведался к ним в офис для решения рабочих вопросов о повреждении трактора. Суть конфликта состоит в том, что грузовой автомобиль, который работал на объекте по строительству автодороги, протаранил арендованный трактор, но на место инцидента работники ГИБДД, вызваны не были.

До этого депутат Ильдус Шамсияров на одном из заседания совета депутатов Краснокамского района прокомментировал совет как "коррупционное болото". Стало известно что, в начале месяца несколько офисов депутатов правящей партии Польши "Право и справедливость" Лукаша Шрайбера и Космы Злотовского подвергались нападения хулиганов.

Злоумышленники повредили входную дверь и сделали надписи политического характера. Политики обвинили в этом представителей оппозиции. Помимо этого, замки дверей офисов депутатов Павла Лисецкого и Эдислава Краснодембского были заклеены неизвестной субстанцией.