На борту летевшего самолета из Краснодара в Москву скончался пассажир‍

Во время рейса самолета из Краснодара в Москву в нем скончался один из пассажиров. Когда ему стало плохо, борт решили посадить в Воронеже, однако человек умер до посадки.

Сотрудники одной из авиакомпаний России отчитались о несчастном случае, который произошел на борту принадлежащего ей самолета. Он выполнял свой обычный рейс из Краснодара в Москву. Во время полета один из пассажиров сообщил проводнице, что чувствует себя нехорошо. С каждой минутой ему становилось лишь хуже, и стало понятно, что ему срочно нужна помощь медиков. Было принято решение посадить самолет в воронежском аэропорту.

С сожалением представители авиакомпании сообщают, что пассажира спасти не удалось. Медики встречали самолет уже в аэропорту, однако на тот момент человек был мертв. Им оставалось лишь зафиксировать смерть.