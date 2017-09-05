В Челябинской области ученик школы устроил поножевщину

Подросток попал в медицинской учреждение после того как на территории школы в Челябинске, произошел конфликт с поножовщиной. Данный инцидент был подтвержден пресс-центром прокуратуры.

ЧП случилось 17 января в одной из школ Сосновского района. Как сообщают СМИ, ранение 17-летний школьник получил в ходе конфликта со своим 16-летним одноклассником. По информации медиков, ранение оказалось непроникающим и состояние юноши на данный момент оценивается как удовлетворительное.

Областной прокурор поручил осуществить проверку в учебном заведении. На место происшествия выехала ряд работников областной прокуратуры. Они проверят требования безопасности по нахождению учащихся в стенах родной школы.

Ход данной проверки взят на контроль.