В Москве домработница ограбила безработную хозяйку на 1,6 миллион рублей

16 января в полицию Москвы обратилась 42-летняя безработная жительница района Хамовники. Женщина указала, что ее домработница украла у нее ювелирные изделия на 1,6 миллион рублей.

Как сообщила женщина, на нее работала домработница, которая убирала в ее квартире и жила по непосредственному месту своей работы. 9 января, утверждает безработная москвичка, домработница украла из ее квартиры ювелирные изделия. Сумма кражи по подсчету хозяйки украшений достигает 1,6 миллиона рублей.

Полиция приняла заявление от обворованной женщины и отправилась по ее адресу проживания. Там полицейские задержали домработницу 1959 года рождения. При задержании она признала свою вину и рассказала о совершенном преступлении.

По факту происшествия сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Теперь домработница за кражу имущества своей хозяйки будет отвечать перед судом. Полицейские обвинили задержанную в краже, совершенной в особо крупном размере.