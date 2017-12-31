Случайная знакомкам похитила у сахалинки 127 тысяч рублей

Как выяснилось, о пропаже денежных средств и золотых изделий сотрудникам правоохранительных органов рассказала 25-летняя горожанка областного центра. Сотрудниками полиции оперативно была задержана 20-летняя жительница и доставлена в отделение полиции для дальнейших выяснений.

Стало известно, что девушки познакомились случайно на улице и решили продолжить общение за застольем в домашней обстановке. От алкогольного опьянения 25-летняя владелица дома уснула, а новая знакомая прихватила четыре золотых изделия и денежные средства, скрылась с места преступления.

Ювелирные изделия злоумышленница отнесла в ближайший ломбард, а деньги потратила. В отношении молодой девушки было заведено уголовное дело, за кражу с причинением изначального ущерба. Украденная денежная сумма была изъята и возвращена законной хозяйке.

На данный момент нарушительница находится под подпиской о невыезде. Ранее стало известно,Даниил Зуев, подозреваемый в громком убийстве у ночного клуба «Дюк» в Южно-Сахалинске, психически здоров.