ФСБ задержала экс-главу службы безопасности Бориса Березовского

Сотрудники ФСБ задержали экс-главу службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова. Отмечается, что он подозревается в незаконном хранении оружия и причастности к инсценировке терактов.

Как стало известно, задержание произошло накануне, было возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова. Его обвиняют в незаконном приобретении, передаче, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, а также в причастности к инсценировке терактов.

Помимо Соколова задержали еще нескольких человек. В числе задержанных оказался экс-глава службы безопасности "Тольяттиазота" Олег Антошин и два сотрудника компании ФИЦ "Аналитика и безопасность", среди которых и ее глава Руслан Мильченко.