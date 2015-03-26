В Челябинске сеть аптек "Классика" стала фигурантом уголовного дела. Отмечается, что сеть подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи выяснили, что "Классика" инициировала банкротство, чтобы не платить поставщикам.

Как стало известно, в пятницу, 12 января, было возбуждено уголовное дело в отношении сети аптек "Классика" в Челябинске. Сеть подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Так, чтобы не платить своим поставщикам, "Классика" инициировала собственное банкротство. В частности, речь идет о поставщике компании - Областным аптечным складом, который поставлял "Классике" лекарства в период в 2015 по 2016 год. Сумма долга превышает один миллион рублей.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено пока по факту, в настоящий момент устанавливается круг подозреваемых. Сейчас расследование находится в начальной стадии.