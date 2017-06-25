Горожанин Камышина сам не понял, для чего украл 7 телефонов

В Саратове сотрудники правоохранительных органов задержали 43-летнего жителя города Камышин в Волгоградской области. Он стал подозреваемым в ограблении салона сотовой связи который расположен по адресу, улица Астраханская, дом номер 148.

По данным правоохранительных органов, грабителю удалось проникнуть в магазин, он разбил витрину и украл семь мобильных телефонов различных фирм, таких как: Fly, Lenovo, Nokia, ZTE и Micromax.

В тот же день одна из сотрудниц салона рассказала о происшествии полицейским. Украденные мобильные телефоны у преступника были при себе, продать или заложить он их просто не успел. Общая сумма награбленного составила около 25 тысяч рублей.

В отношении молодого человека заведено уголовное дело по статье номер 161 "кража". Молодой человек понес наказание ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Как стало известно, ранее житель Камышина уже был судим в 2011 году он сидел четыре года в местах лишения свободы за растрату. На видеоролике, предоставленном пресс-службой регионального Главка, мужчина рассказывает о содеянном. Не помнит сколько именно телефонов украл, а вот на вопрос: "Что послужило причиной пойти на преступление", отвечает: "Ничего!".