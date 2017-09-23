В Красноярском крае мужчина на глазах у учеников избил учительницу

В Красноярском крае пьяный мужчина на глазах у учеников избил 44-летнюю учительницу. Оказалось, что он приходится женщине мужем. О происшествии заявили в полицию напуганные ученики школы в Сосновоборске.

Сотрудники МВД по Красноярскому краю сообщают о случае избиения школьной учительницы, который произошел в Сосновоборске. По их словам, происшествие зафиксированно сегодняшней датой. Так, они предоставляют подробности, из которых становится понятно, что в местную школу свободно зашел злоумышленник и успел нанести одной из учительниц телесные повреждения. Старшеклассники, заметив это, остановили происходящее и сообщили в полицию. В результате дебошира забрали в полицейский участок.

После выяснения личности злоумышленника оказалось, что это муж пострадавшей. Дома между парой произошел конфликт, поэтому он пришел на рабочее место женщины, чтобы продолжить выяснять отношения, предварительно выпив спиртоного. Пока неизвестно, какое решение в отношении него вынесут правоохранители.