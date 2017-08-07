Саратовец украл медикаментов на сумму 13,5 тысяч рублей
Сотрудники правоохранительных органов Ленинского района на протяжении пары дней вели поиск грабителя, который ограбил аптеку на Международной улице. Им оказался гражданин, за плечами которого уже числятся кража и хранение наркотических веществ.
Как проинформировали в ГУ МВД РФ по Саратовской области, данный инцидент произошел вечером 14-го января. Фармацевт аптеки обратилась за помощью к полиции. Как рассказала женщина, некий посетитель зашел в помещение аптеки и похитил ряд медицинских препаратов общей стоимостью 13,5 тысяч рублей. По данному происшествию было заведено уголовное дело, и начался поиск злоумышленника. Преступником оказался 26-летний молодой человек. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что парень не имеет постоянного места работы, а в 2008 году уже был судим. Подозреваемый сознался в содеянном и был отпущен под подписку о невыезде.