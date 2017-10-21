Астраханец во время прогулки с собакой задержал воров

Житель Астрахани решил вечером отправиться на прогулку с собакой и на улице Красной Набережной задержал воров. Отмечается, что задержанные пытались срезать кабель.

Как сообщается, астраханец вечером прогуливался с собакой, когда заметил двух молодых людей, которые резали кабель. Он поинтересовался, не являются ли они сотрудниками какой-нибудь организации, и когда узнал, что они просто воруют кабель, задержал их и вызвал полицию. До приезда полиции он удерживал злоумышленников, позднее их забрали в отделение.

Как оказалось, это уже была вторая попытка украсть кабель. Утром злоумышленники уже срезали семь метров кабеля, после чего отнесли его в пункт приема металла. Убедившись в своей безнаказанности, воры взяли более серьезные инструменты и решили срезать побольше кабеля, однако наткнулись на астраханца, прогуливающегося с собакой.