В Елабуге жительница хотела сделать селфи и сорвалась с 10-метрового моста

В Елабуге девушка в алкогольном опьянении пыталась сделать селфи, не удержалась и сорвалась с 10-метрового моста. Происшествие случилось в позднее время суток 15 января 2018 года на мосту на улице Казанская.

По данным правоохранительных органов, девушка перебрала и находилась в алкогольном опьянении, она залезла на перила моста и хотела себя запечатлеть на селфи. Ее поддерживал молодой человек, но в какой-то момент у девушки закружилась голова, она не удержалась и упала с перил, молодому человеку не удалось удержать спутницу.

Избранник пострадавшей вызвал бригаду скорой помощи, однако от госпитализации в клинику жительница отказалась, и на следующее утро женщина сама обратилась за медицинской помощью. Специалисты оценили состояние пострадавшей как средней степени тяжести.

У нее были сильные травмы обоих рук. Отмечается, что это далеко не первый несчастный случай с мобильным телефоном, который случился в Татарстане. На перегоне Дербышки-Восстание-Пассажирское 14-летние школьники, делали селфи, сорвались с автомобильного моста и упали прямо на железнодорожную дорогу. В критическом состоянии они были госпитализированы.