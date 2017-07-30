В Тульской области в результате ДТП пострадали 8 человек

В Тульской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали около восьми человек.

Как стало известно, в Щекинском районе Тульской области произошло столкновение между маршрутным автобусом и легкового автомобиля. В результате произошедшего не менее восьми человек получили травмы, о погибших в аварии не сообщается. Как стало известно, причиной аварии послужило то, что один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшей аварии.