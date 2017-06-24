В Кемеровской области мать превратила пятимесячную дочь в дистрофика

В Кемеровской области 27-летняя мать превратила пятимесячную дочь в дистрофика. Из экономии она с рождения кормила ребенка сухими растительными сливками, за что приговорена судом Новокузнецка к выплате штрафа размеров 30 тысяч рублей.

Сотрудники МВД РФ по Кемеровской области сообщают о случае штрафования матери пятимесячной девочки, которая довела ребенка до дистрофии. По их словам, женщина проживает в Новокузнецке. Пять месяцев назад она родила и с того времени кормила дочь сухими растительными сливками. Административное дело против нее было возбуждено после последнего медосмотра, на который она привела ребенка. Врачи диагностировали у него поражение печени и дистрофию. После этого последовали многочисленные проверки.

В результате прошло заседание суда, в ходе которого в отношении женщины был вынесен приговор на выплату штрафа. Примечательно, что до этого она была осведомлена, как оформить документы на бесплатное получение детского питания, однако не воспользовалась возможностью. После же в суде она оправдывалась, что не имела средств для того, чтобы его покупать.