В Оренбурге был жестоко убит предприниматель и его семилетний сын

В Оренбурге были жестоко убиты предприниматель и его семилетний сын. В следственном комитете сообщили, что части тела жертв были найдены в автомобиле во дворах жилых домов по адресу, улица Карагандинская.

В машине обнаружили тело 35-летнего предпринимателя и его семилетнего сына. На их телах множество ножевых ранений. Утром в социальных сетях опубликовали сообщение о подожоге этой самой машины. Судя по всему убийцы таким образом решили замести за собой следы преступления. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Дальше дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного комитета по Оренбургской области. По данным полиции, молодой человек работал предпринимателем в сфере автотехнической и автотовароведческой экспертизы.

Стало известно что, мужчина проживал в частном доме неподалеку от места, где и произошло ужасное происшествие. Отмечено, что мальчик был еще жив, однако скончался в карете скорой помощи.

Погибшим предпринимателем оказался Денис Чернов. По данным издания, полиция переведена на усиленный режим работы.