Суд арестовал подростков, напавших на учителя и учеников в пермской школе

Суд постановил арестовать двоих подростков, которые напали с ножами на учительницу и четвероклассников в одной из школ Перми. Отмечается, что суд арестовал подростков на два месяца.

Суд принял решение, что один из подростков будет помещен в больничный блок следственного изолятора, а второй пока останется на лечение в больнице. Стоит отметить, что все заседания суда проходят в выездном режиме в больнице, где в настоящий момент находятся нападавшие подростки и пострадавшая учительница.

Подростки не отрицают своей вин и признаются в том, что нанесли травмы ученикам 4 класса и учительнице.