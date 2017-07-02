В Липецке злоумышленники с ножом отобрали автомобиль у таксиста

В Лебедяни сотрудники правоохранительных органов провели задержание двух подозреваемых в разбойном нападении, информирует пресс-центр УМВД региона.

В полицию поступило заявление от 32-летнего таксиста, он сообщил, что двое злоумышленников вооруженных ножами отняли у него легковой автомобиль отечественного производства Lada Granta.

Полицией было установлено местонахождение авто по адресу, улица 60 лет Октября, а спустя пару часов были задержаны и сами преступники, ими оказались двое подозреваемых мужчин 27 и 33 лет. Позже было установлено, что молодые люди ранее привлекались к уголовной ответственности, за кражу и незаконное завладение чужим транспортом.

В отношении задержанных было заведено уголовное дело. Теперь им грозит срок до десяти лет колонии.