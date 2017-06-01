В Омске на улице нашли пьяную 5-летнюю девочку без одежды

В Омске прохожие обнаружили на улице пятилетнюю девочку в состоянии алкогольного опьянения и без верхней одежды. Отмечается, что девочка была дома с отцом, который напился и оставил дочь без присмотра.

Как стало известно, вечером 16 января на улице Кирова в Омске прохожие увидели пятилетнюю девочку, разгуливающую без верхней одежды. Они отвели ребенка в ближайший магазин, где вызвали полицию и скорую. При осмотре ребенка врачи установили, что в крови девочки содержится о,3 промилле алкоголя. Полицейские вскоре выяснили, что девочка является дочкой местного жителя, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

О том, что ребенок оказался на улице, он узнал от правоохранителей, которые приехали домой и разбудили родителя. Как оказалось, мать девочки доверила отцу присмотреть за ребенком, пока была на работе, однако у родителя появились другие планы. Он выпил и уснул, оставив ребенка без присмотра.

В настоящий момент в отношении отца составили протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет. Здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает, девочку передали родителям.