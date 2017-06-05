В Петербурге отчим изнасиловал четырехлетнюю дочь падчерицы

В Санкт-Петербурге 54-летний мужчина изнасиловал четырехлетнюю дочь своей падчерицы. О произошедшем в полицию сообщила мать пострадавшей девочки.

Как сообщается, 28-летняя женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее 54-летний отчим, который является их соседом по коммунальной квартире, изнасиловал ее четырехлетнюю дочь. Она отметила, что это произошло 16 января текущего года. При каких обстоятельствах было совершено надругательство над ребенком не сообщается.

Отмечается, что в настоящий момент отчим задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении него. Стоит отметить, что подозреваемый в изнасиловании малолетней девочки безработный, по предварительным данным, мать ребенка попросила его посидеть с дочкой, тогда он и совершил развратные действия в отношении четырехлетней.