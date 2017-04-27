Священника-педофила Грозовского приговорил к 14 годам тюрьмы

Приозерский городской суд Ленобласти огласил приговор относительно дела священника Глеба Грозовского, которого подозревают в педофилии. Суд постановил признать священника виновным и приговорил к 14 годам тюрьмы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Завершился судебный процесс по скандальному делу священника Глеба Грозовского, которого подозревают в растлении малолетних девочек. Расследование длилось на протяжении четырех лет, и теперь Приозерский городской суд Ленобласти вынес решение. Грозовский был признан виновным в педофилии и приговорен к 14 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Сам священник своей вины не признает и считает, что дело в отношении него было сфабриковано.

Напомним, что священника Глеба Грозовского подозревают в том, что в 2009 и 2013 году он изнасиловал трех несовершеннолетних девочек в детских лагерях Ленобласти и Греции.