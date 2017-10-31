В Снежинске мать родила ребенка дома и задушила его

Сотрудники правоохранительных органов Снежинска выясняют все обстоятельства смерти новорожденного младенца, которого, как предполагают следователи, задушила его родная мать, проинформировали в региональном СУ СКР.

Тело мальчика без видимых признаков жизни было найдено в квартире 14 января. Сотрудникам полиции мать объяснила свои действия тем, что роды прошли в доме, а в связи с тяжелым материальным положением приняла решение избавиться от него.

По отношению к гражданке было заведено уголовное дело. На данный момент ведутся необходимые следственные мероприятия с целью сбора доказательной базы. Подчеркнем, что сейчас поставлен вопрос об избрании меры пресечения и назначении обвинения, проинформировали в ведомстве.

Отметим, что ранее сотрудниками правоохранительных органов Челябинской области ведут поиски гражданки, которая закопала младенца в лесном массиве.