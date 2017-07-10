В Удмуртии вынесен приговор двум педофилам

В Удмуртии вынесли вердикт жителям Завьялово, которые надругались над ребенком. Об этом проинформировали в пресс-центре Следственного Комитета РФ по Удмуртской Республике.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 40-летний и 46-летний мужчины жили вместе. Один из которых на протяжении месяца забирал к себе домой своего пятилетнего сына, при этом спрашиваю разрешения у матери. Именно там злоумышленники совершали надругательство над ребенком сексуального характера.

Также в пресс-центре ведомства уточнили, что во время проведения следственных мероприятий было установлено, что в 2005-м году один из задержанных проживал с женщиной и ее семилетним сыном. А в то время, когда мать покидала дом, мужчина показывал несовершеннолетнему записи порнографического характера, а после чего совершал надругательства над ребенком.

Помимо этого, один из педофилов произвел знакомство в соцсетях с пятнадцатилетним подростком, которому в процессе переписке отправлял порнографические изображения. Преступники проведут в колонии строгого режима 14 лет и 12 лет и 9 месяцев.