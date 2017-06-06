Девушка посреди ТЦ на коленях сделала предложение парню и получила отказ

В Нигерии девушка стала на колено прямо посреди ТЦ, она предложила своему возлюбленному замужество, но тот ответил отказом. Случай попал на видео, парень изо всех сил старался показать, что не имеет отношения к происходящему.

Как становится понятно по видео, девушка решила прибегнуть к крайним мерам в своем желании выйти замуж. Не дождавшись предложения от возлюбленного, она решила взять инициативу в свои руки. Прямо посреди торгового центра она стала на колени и протянула парню коробочку с кольцом.

Однако, молодой человек действительно не ожидал такого сюрприза. Видимо, замужество не входило в его планы и все происходящее его не порадовало. Мужчина изо всех старался сделать вид, что не имеет отношения к происходящему. В итоге, он уговорил девушку подняться с колен. Но, возлюбленный ответил своей девушке отказом и удалился, оставив ее одну.

Как указывают в комментариях, парень был женат и не смог ответить согласием лишь потому, что однажды уже заключил брак с женщиной. Именно эти слова, по данным из описания, он и шептал на ухо девушке. Пользователи отметили, что девушка поступила смело, но глупо.