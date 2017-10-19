В Москве мужчина увернулся от пули и отправил стрелка в больницу

16 января в Москве местный житель заявил, что в него стреляли из пистолета, но ему удалось увернуться от пули. Стрелка мужчина ударил по голове и тот попал в больницу.

Как стало известно из СМИ, мужчина рассказал полицейским о случившемся и указал, что инцидент случился на Суздальской улице. Там, в него пытался стрелять другой мужчина, но москвичу удалось увернуться от пули. В итоге, после того, как мужчина избежал огнестрельного ранения, он решил отомстить противнику.

Стрелок получил кулаком по лицу. С травмами головы он попал в больницу. Полиция проверяет указанные мужчиной данные и устанавливает достоверность информации. Полицейские намерены выяснить, происходил ли на самом деле такой инцидент, если его факт подтвердится, то полиция начнет проверку обстоятельств данного происшествия.

Между тем, стало известно, что в Москве школьница отдала 400 тысяч за нераспространение интим-фото. 17-летняя девушка не хотела, чтобы ее «голые» снимки попали в Сеть и отдала вымогателю золотые украшения.