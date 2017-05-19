В Астрахани водитель маршрутки высадил ребенка на мороз

Вечером 12 января в Астрахани водитель маршрутки №7 высадил 13-летнего пассажира, якобы, за неоплаченный проезд. Мальчик был вынужден пешком, по морозу, добираться домой, ситуация привлекла внимание прокуратуры.

Как стало известно, водитель высадил ребенка на мороз. Свой поступок он пояснил тем, что мальчик не передал ему деньги за проезд. В итоге, ребенок по морозу шел до дома пешком. Все закончилось благополучно, мальчик смог дойти домой и не заболел.

Местные СМИ сообщили о произошедшем и отметили, что в тот день температура воздуха значительно опускалась ниже нуля. Помимо этого, пользователи и местные жители возмутились тем, что водитель не смог, пусть даже и бесплатно, довезти школьника до нужной ему остановки.

Ситуация привлекла внимание прокуратуры. Теперь, Следственный комитет по Астрахани и региону ведет проверку всех обстоятельств. Правоохранители выясняют, имел ли водитель право высаживать ребенка. Также будет установлено, действительно ли мальчик не оплачивал проезд и что было реальной причиной его выдворения из маршрутки.