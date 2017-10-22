В Якутии избивший женщину врач снова избил ее на приеме в больнице

В Якутии заведующий больницей мужчина избил женщину из села Иенгра, когда та пришла в больницу снимать его же побои после первого избиения. 31 декабря на праздничной дискотеке врач со своей спутницей избили женщину, второй раз побои пострадавшая получила во время визита в больницу, где она хотела снять побои.

Как стало известно, на новогодней дискотеке по невыясненным причинам врач и его спутница нанесли травмы женщине. Они ее избили, пострадавшая хотела наказать обидчиков. Для подтверждения факта избиения она отправилась в больницу, но там женщина снова встретила своего обидчика.

Тот решил поговорить с женщиной о случившемся, но в итоге стал угрожать ей тюрьмой за «ложь». В грубой форме врач указал, что у него есть много свидетелей, которые смогут доказать его невиновность. В ходе разговора мужчина снова начал бить женщину. Врач угрожал, что потерпевшая сядет в тюрьму за уголовное преступление, так как его вину ей доказать не удастся и все узнают, что она «сама напала».