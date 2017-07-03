Семья из Свердловской области едва не замерзла на трассе

Семья из Свердловской области едва не замерзла на междугородней зимней трассе. Их автомобиль заглох в 27-градусный холод по пути к родственникам.

На территории Свердловской области сотрудники ГИБДД смогли вовремя заметить заглохший на полпути автомобиль местных жителей. В нем находилось четыре человека: двое взрослых и двое детей. Одному из них недавно исполнилось только три года.

Известно, что семья глухонемых отправилась 12 января к своим родственникам в другой населенный пункт, однако автомашина совершила поломку, а самостоятельно ее водитель не смог устранить. Сообщить о своей беде пострадавшие также не могли, поскольку не могли разговаривать.

Через некоторое время одинокую машину смог приметить патрульный экипаж дорожной полиции. Они пересадили детей в теплую машину и смогли починить неисправный автомобиль. Все завершилось без пострадавших, и свердловчане добрались до места назначения.