В Москве школьница отдала 400 тысяч за нераспространение интим-фото

В Москве школьница отдала 400 тысяч за нераспространение своих интим-фото в Сети. Девушку шантажировал девятиклассник столичной школы.

Следователи СК РФ по столичному региону приступили к установлению обстоятельств совершенного ранее преступления 17-летним молодым человеком. Юноша в форме шантажа пытался выручить денежные средства у знакомой девушки. Школьница опасалась, что ее фотографии интимного содержания окажутся во всемирной паутине.

Известно, что девятиклассник московской школы действовал в одиночку и грозился рассекретить откровенные фотоматериалы с участием 17-летней школьницы. Испуганная девушка отдала вымогателю золотые украшения на общую сумму 400 тысяч рублей, однако его замысел был раскрыт правоохранительными органами при участии родителей потерпевшей.

Теперь молодому шантажисту предстоит ответить за свои поступки перед российским законодательством.

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