В Туле в камере теплотрассы нашли труп мужчины

14 января в Туле в камере теплотрассы на Нижней Волоховской улице нашли труп мужчины. Известно, что погибший – 48-летний мужчина без определенного места проживания.

Как стало известно из сообщения от пресс-службы СК по Тульской области, в камере теплотрассы был найден труп. Полиция установила, что погибший – 48-летний мужчина, который, предположительно, не имел постоянного места жительства.

На его теле эксперты не обнаружили следов насилия. Сейчас труп направили на экспертизу, где специалисты установят причины смерти. По факту обнаружения трупа полиция начала проверки. Подробности происшествия и детали инцидента пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что на Камчатке нашли вмерзшее в лед тело альпиниста. Труп был найден у вулкана Козельский, причины смерти альпиниста пока не известны. Травмы и повреждения указывают на то, что тело было сильно повреждено животными.