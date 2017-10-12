Британец пытался не чихнуть и попал в больницу с разрывом глотки

В Великобритании мужчина, пытавшийся сдержать чихание, обратился в больницу с сильной болью в горле и практически полным отсутствием голоса, у него был разрыв глотки. Оказалось, что привычка закрывать нос или рот во время чихания может привести к серьезным последствиям и даже к смерти.

Медики Британии опубликовали информацию о необычном случае и рассказали, как такое произошло. 34-летний британец пытался сдержать чихание, после этого у него сильно заболело горло и почти полностью пропал голос.

Врачи провели обследование пищевода пациента на томографе и установили, что у него разрыв глотки. Небольшое повреждение и разрыв мягких тканей появился из-за того, что в глотке резко появилось большое количество воздуха. В течении двух последующих месяцев мужчина проходил лечение и мог питаться только мягкой пищей и употреблял ее при помощи трубочки. Все это время он едва мог произносить слова. Как отметили врачи, привычка зажимать нос или рот при чихании может привести к серьезным последствиям.

Так, попытка сдержать чихание может привести как к травмам, так и к смерти. К смертельному исходу попытка сдержать чихание может привести, если такие манипуляции приведут к дегенеративным болезням сосудов головного мозга.