На Ставрополье за смерть посетителя парка осужден водитель аттракциона

В городе Изобильном, на Ставрополье, за смерть посетителя парка осудили работника аттракциона. 25 марта 2017 года посетитель парка близко подошел к вращающемуся аттракциону и получил смертельный удар по голове.

Как стало известно следствию, оператор-посадчик аттракциона, который должен был обеспечивать безопасность посетителей парка, покинул свое рабочее место. В его отсутствие на территорию, где вращался аттракцион, зашел мужчина, он получил смертельный удар по голове от кабины качелей.

За то, что работник парка оставил без присмотра аттракцион, он получит 6 месяцев тюрьмы. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Как указало следствие, мужчина не должен был оставлять без присмотра работающий аттракцион. Если бы он был на месте, то смерть посетителя парка можно было предотвратить.

Посетитель парка зашел на территорию, не огороженную и не помеченную, как опасная. Работник должен был следить за тем, чтобы к аттракциону никто не подходил. Из-за того, что оператор-посадчик покинул место работы, мужчина, который вошел на опасную территорию, получил сильный удар по голове кабиной аттракциона.