Житель Ставрополя поменял у ребенка конфету на украшения. Сумма ущерба от действий мошенника составила около 15 тысяч рублей.

Озвучен приговор мужчине, который едва не провернул для себя выгодную сделку с маленьким мальчиком. Злоумышленник втерся в доверие к ребенку и обманным путем предложил ему обменяться вещами.

Мошенник захотел за золотые украшения в виде цепочки с крестиком обменять на вкусную большую конфету. Изделия из драгоценных металлов стоили в общей сумме 15 тысяч рублей. Ребенок после некоторых уговоров согласился. Однако незнакомца удалось достаточно быстро вычислить, и он оказался на карандаше у ставропольских следователей.

Те приложили усилия, чтобы мужчина оказался на скамье подсудимых. Суд, рассмотрев материалы дела, постановил признать местного жителя виновным и назначить ему наказание в виде условного лишения свободы на полтора года с минимальным испытательным сроком.