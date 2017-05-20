Из школы в Томске эвакуировано 800 детей при возгорании. При чрезвычайной ситуации никто не пострадал и пожар потушен.

16 января около полудня по местному времени сработала противопожарная сигнализация в одной из общеобразовательных школ Томска. Было принято незамедлительное решение об экстренной эвакуации всех находящихся в здании детей и педагогов.

Всего за считанные минуты помещения образовательного учреждения покинули более 800 человек. Затем к своей непосредственной работе приступила пожарная бригада, которая добралась до места инцидента через несколько минут.

Они установили, что горит электрощитовая установка на первом этаже здания. Площадь возгорания не превышала двух квадратных метров и огонь не смог перекинуться далее по этажу.

Сообщается, что никто при внештатной ситуации не пострадал, а преподавательский состав сработал при сигналах тревоги отлично.