В Тамбовской области поймали супругов, занимавшихся кражами

В Тамбове поймали преступную супружескую пару, которая занималась кражами и грабежом по всему региону. Позже выяснилось, что они причастны к 20 фактам краж, которые совершались в период с сентября 2017 года по январь 2018 года.

Сотрудники МВД РФ по Тамбовской области сообщают о факте поимки двух человек, которые подозреваются в совершении порядка 20 преступлений. Эти двое – муж и жена, которые проживали в Тамбове. Их поймали с поличным, когда они приехали в павильон, чтобы украсть холодильник. Попытка не получилась, и их задержали полицейские.

Выполняя свою работу, правоохранителям удалось выяснить, к каким еще преступлениям могут быть причастны супруги. По их данным, они занимались кражами регулярно уже на протяжении почти полугода. Объектами их преступлений в основном была разная бытовая техника. Супружеская пара не продавала вещи, а оставляла себе, пользуясь ими по хозяйству. Теперь в региональной прокуратуре занимаются сбором улик против мужчины и женщины, вскоре их дело будет передано в суд.