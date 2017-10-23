На границе России вытащили из багажника иностранца. Гражданин из Средней Азии пытался незаконным способом из Беларуси проникнуть в другое государство.

Сотрудники пограничной службы России, находящейся на территории Смоленской области остановили автомобиль, за рулем которого сидел гражданин соседней республики Беларусь.

Офицеры попросили открыть багажник для планового осмотра, водитель подчинился. На удивление в багажном отделении авто находился еще один молодой человек азиатской внешности.

Установлена личность злоумышленника. Им оказался 29-летний гражданин одной из стран Средней Азии. Мужчина пояснил, что таким образом намеревался попасть в Россию.

В настоящее время допрошен водитель автомобиля, в котором уникальным способом передвигался нелегальным мигрант. Сообщается, что иностранец был задержан органами ФСБ РФ для выяснения дополнительных обстоятельств инцидента, затем будет принято процессуальное решение.