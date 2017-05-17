Избивший ребенка за снежок подполковник Минобороны избежал наказания

В Петропавловске-Камчатском закрыли, по отсутствию состава преступления, дело об избиении семиклассника подполковником Минобороны. В 2017 году мальчик попал в машину военного снежком, подполковник избил ребенка до крови.

Как сообщает мать ребенка, пострадавшего за детскую игру, она уже не видит смысла продолжать борьбу за справедливость. Дело об избиении закрыли без ее ведома и весь ход расследования, утверждает она, проходил в сжатых, непонятных, условиях.

В январе 2017 года мальчик и его товарищ играли в снежки, один из снежных шаров случайно попал по внедорожнику подполковника. Тот не стал выслушивать извинения и начал бросать по детям куски льда. Посде этого он подошел к ребенку, ударил его по шее и лицу. В итоге, у мальчика из носа полилась кровь и была отколота часть зуба. Военный, ударив ребенка дважды, отбросил его на снег и покинул место происшествия.

Полиция нашла подполковника и возбудила против него уголовное дело. Однако, для притягивания мужчины к ответственности, необходимо, чтобы ударов было три. Так как стать за побои предусматривает три удара, а было нанесено два, дело закрыли.