В Энгельсе женщину избили до смерти и вынесли на улицу

В Энгельсе, Саратовской области, 14 января двое мужчин 31 и 30 лет до смерти забили свою 34-летнюю знакомую за отказ сказать ПИН-код от ее банковской карты. Во время застолья мужчины решили купить еще алкоголя, но женщина им помочь в этом отказалась.

Как стало известно, во время застолья мужчины захотели продолжить распитие алкоголя. Для этого им потребовались деньги, которых у них не было. Они предложили женщине сказать им код от своей карты, однако та отказалась.

В итоге, мужчины не смогли заставить женщину сказать ПИН-код и стали избивать ее по голове и туловищу. После избиение они вынесли тело женщины на улицу. Все происходящее увидел прохожий, который поинтересовался случившимся, а преступники поспешили вернуться к себе в квартиру. Прохожий вызвал женщине скорую, но та ничем помочь ей не смогла – врачи констатировали смерть.

Полиция сразу же задержала мужчин, которые прятались в квартире. Сейчас они находятся под стражей. Оказалось, что товарищи уже имели судимость и познакомились в тюрьме. Теперь их обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, который повлек за собой смерть.