Под Ростовом введен режим повышенной готовности из-за утечки на водоводе. Авария в Таганроге грозит выйти из-под контроля.

Власти Таганрога Ростовской области ввели дополнительные меры, направленные на возможное усложнение обстановки при аварийной ситуации на водоводных сетях региона.

В настоящее время подача воды в жилые дома второго по величине города Ростовской области осуществляется в аварийном режиме, с маленьким давлением. Во многих домах подача холодной воды вообще отсутствует. Чрезвычайное положение может продлиться около двух суток.

Также власти города предупреждают, что при неблагоприятных погодных условиях может ожидаться обрыв линии электропередач. Сложная обстановка со снабжением города очищенной водой сложилась после аварии на водоводе и фиксировании отгонных явлений в акватории реки Дон и Азовского залива близ Таганрога. Ремонтные работы осуществляются в непрерывном режиме.

Для обеспечения жителей пострадавших домов осуществляется доставка холодной воды в цистернах.