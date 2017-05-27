Жителя Самарской области задержали при передаче взятки в исправительную колонию

В Самарской области задержали местного жителя 1989 года рождения, который собирался дать взятку размером 500 тысяч рублей сотруднику исправительной колонии. 29-летний мужчина из Тольятти хотел подкупить сотрудников учреждения.

Сотрудники МВД по Самарской области сообщают о случае передачи взятки, который произошел в Тольятти в декабре 2017 года. В ходе раскрытия преступления был задержан 29-летний мужчина. Его обвиняют в передаче взятки представителю исправительной колонии. Мужчину взяли с поличным, когда тот пришел в назначенное место с деньгами. Он пришел, чтобы отдать лишь часть от суммы в размере 15 тысяч рублей. Выяснилось, что позже он должен был передать намного больше. Все это делалось для того, чтобы с одним из находившихся в колонии обращались более лояльно.

Неизвестно, знаком ли обвиняемый с сами заключенным. Вероятно, он был лишь посредником в передаче денег. Теперь ему придется понести уголовное наказание, если его вину признают в суде.