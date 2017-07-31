В Хакасии пьяный работник автомойки угнал и разбил иномарку клиентки. Преступный инцидент произошел в Абакане.

В столице республики Хакасия удалось задержать основного подозреваемого, который причастен к совершению противоправных действий. Известно, что с заявлением в местное отделение полиции обратилась женщина. Она являлась владелицей автомобиля Mitsubishi.

Пострадавшая сообщила оперативникам, что оставила свою машину на ночном отстое на территории автомойки в закрытом гаражном боксе, а затем не нашла в указанном месте свое имущество.

Сообщается, что его намеренно похитил 28-летний приезжий из Тувы, который подрабатывал на автомоечном предприятии. Он употребил большое количество алкоголя и решил покататься на японской иномарке. Через некоторое время мужчина угнал припаркованное авто, но не справился с управлением и въехал в другой автомобиль, который стоял у обочины дороги.

В настоящее время молодой человек задержан и ему грозит уголовное наказание.