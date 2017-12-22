В Югре женщина, продававшая в сети флейту, пострадала от мошенников

В отделение полиции Нижневартовска обратилась 57-летняя женщина, которая стала жертвой злоумышленника. Она пояснила, что опубликовала в интернете на одном из сайтов объявление о продаже флейты, и ее обманули мошенники.

Объявлением заинтересовался молодой человек, который представился жителем Москвы. В ходе диалога мужчина подчеркнул, что флейта ему понадобилась в качестве подарка для своей дочери. Для того, чтобы перевести денежные средства, молодой человек попросил номер банковской карты, и она его огласила.

Затем мошенник смог получить необходимую информацию для того, чтобы войти в приложение "Онлайн банк". Вначале он проанализировал счета женщины, и после перевел деньги на ее же карту.

Через время нарушитель прозвонил еще раз женщине, и сообщил, что перевел на ее карту большую денежную сумму, и попросил отправить ему разницу, указав счет. Ничего не подозревая горожанка отправилась в банк и перевела сумму на карточку злоумышленника.

После этого она проверила свой счет и поняла, что ее обманули. Она обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Проводится розыск мошенника.