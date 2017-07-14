Житель Челябинской области издевался над больным 5-летним сыном. В настоящее время органами опеки решается вопрос о лишении родительских прав.

Правоохранительные органы Челябинской области столкнулись с вопиющим поведением местного 55-летнего жителя. Мужчина из Каслинского района уральского региона периодически осуществлял противоправные действия в отношении своего малолетнего сына. Примечательно, что у мальчика обнаружены некоторые хронические заболевания, а в результате манипуляций родственника начали проявляться новые.

Следователи совместно с органами опеки Челябинской области приняли решение о временном помещении пострадавшего от издевательств отца ребенка в социальный реабилитационный центр.

В настоящее время отцу предъявляются обвинения и готовится комплекс санкций. Также его в ближайшее время могут лишить родительских прав и отправить на перевоспитание в тюрьму.