В Хабаровске без вести пропала 11-летняя девочка

15 января этого года из дому, расположенного в Центральном районе Хабаровска, вышла 11-летняя школьница и до настоящего времени не вернулась домой, ее место нахождения неизвестно. Об этом сообщили в пресс-службе хабаровского следственного комитета.

По данному делу сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Также проводят массовые поисковые работы, в которых приняли участие полицейские и волонтеры.

Приметы школьницы: на вид примерно 10-11 лет, рост приблизительно 130 см., глаза голубого цвета, волос светло-русый, прямой. Была одета также как и на фотоснимке: головной убор белого цвета с белыми бубонами, светло-серую куртку, розовые перчатки, светло-коричневые штаны и коричневую обувь.

Правоохранительные органы обратились к жителям с просьбой, кто знает какую-либо информацию о местонахождении школьницы, обратиться в дежурную часть СКР в Центральном районе Хабаровска, улица Ленина или по телефону 8 (4212) 70-46-75, 70- 39-79, 8-924-114-66-77, 02.