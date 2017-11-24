Городская мэрия Якутска незаконно снесла торговый центр

В прокуратуре Якутии рассказали о незаконном решении, принятом в мэрии Якутска. Возбуждено уголовное дело по данному факту.

По данным проверки прокуратуры, районная администрация Якутска приняла незаконное решение о сносе здания "Торгового комплекса на мостовом переходе" в "69" квартале города. До этого в силу вступило решение Арбитражного суда республики об отказе в сносе здания. Материал проверки был отправлен в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам его рассмотрения правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Известно, что на данный момент расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Ранее стало известно, что Максим Топилин приедет на открытие перинатального центра в Якутске.