В Татарстане погиб школьник, выпав из окна многоэтажки

В Татарстане погиб при падении с большой высоты старшеклассник школы. Трагедия произошла на глазах у матери в Набережных Челнах.

15 января в вечернее время экстренные службы второго по величине города республики Татарстан приехали на тревожный вызов в один из микрорайонов. Под окнами многоэтажного жилого дома было обнаружено очевидцами бездыханное тело молодого человека.

Сообщается, что ученик одиннадцатого класса школы Набережных Челнов по невыясненным причинам выпал из окна и от полученных тяжелых травм скончался еще до прибытия медицинской скорой помощи. О трагедии рассказала сама мать погибшего.

В настоящее время правоохранительные органы региона начали всестороннюю проверку факта с установлением всех обстоятельств инцидента. Выдвигаются различные версии случившегося.